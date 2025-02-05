رئيس الوزراء: استقرار أسعار السلع خلال شهر رمضان

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا على مشارف شهر رمضان المبارك، نعمل كحكومة على تدبير كل الاحتياجات التي يحتاجها المواطن المصري خلال شهر الصيام المبارك .

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع هذا الملف على مدار اليوم، سواء من ناحية استقرار الأسعار والاطمئنان على توافر كل السلع.

وأوضح رئيس الحكومة، أنه على مدار الفترة الماضية تم التنسيق مع كل الوزارات المعنية للاطمئنان على استقرار كافة الأسعار وتوافر السلع مع حلول شهر رمضان المبارك.

وتابع: بدأت المعارض على مستوى المحافظات اعتبارًا من فبراير الحالي، وذلك حتى يستطيع المواطن شراء السلع بأسعار مناسبة قبل حلول شهر رمضان.

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