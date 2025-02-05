إعلان

رئيس الوزراء: استقرار أسعار السلع خلال شهر رمضان

05:22 م الأربعاء 05 فبراير 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا على مشارف شهر رمضان المبارك، نعمل كحكومة على تدبير كل الاحتياجات التي يحتاجها المواطن المصري خلال شهر الصيام المبارك .

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع هذا الملف على مدار اليوم، سواء من ناحية استقرار الأسعار والاطمئنان على توافر كل السلع.

وأوضح رئيس الحكومة، أنه على مدار الفترة الماضية تم التنسيق مع كل الوزارات المعنية للاطمئنان على استقرار كافة الأسعار وتوافر السلع مع حلول شهر رمضان المبارك.

وتابع: بدأت المعارض على مستوى المحافظات اعتبارًا من فبراير الحالي، وذلك حتى يستطيع المواطن شراء السلع بأسعار مناسبة قبل حلول شهر رمضان.

اقرأ أيضا:

حزمة الحماية الاجتماعية.. توضيح جديد من الحكومة

تحذير من الأرصاد لسكان القاهرة والوجه البحري من طقس الساعات المقبلة

الحكومة: شركة النصر للسيارات تنتج 5 أتوبيسات كل أسبوع

مجانًا.. كيف يمكن استخراج قرار علاج على نفقة الدولة؟

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة المقبلة 2025

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور مصطفى مدبولي استقرار أسعار السلع توافر كل السلع استقرار الأسعار خلال شهر رمضان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مدبولي: زيادة المرتبات والمعاشات خلال أيام
الذهب يصل إلى مستوى قياسي لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف.. فما الأسباب؟
هل تتأثر أسعار السيارات في مصر بحرب الجمارك بين أمريكا والصين؟
حزمة الحماية الاجتماعية.. توضيح جديد من الحكومة
تحذير من الأرصاد لسكان القاهرة والوجه البحري من طقس الساعات المقبلة