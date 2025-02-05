إحصاء رسمي.. 45 ألف كوبري في مصر

كتب- محمد سامي:

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقريرًا حديثًا حول أعداد الكباري في مصر، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الكباري على مستوى الجمهورية بلغ 44,928 كوبري خلال عام 2024.

وأوضح التقرير أن توزيع الكباري بين الجهات المختلفة جاء على النحو التالي:

وزارة الموارد المائية والري: 38,836 كوبري، بنسبة 86.5% من إجمالي الكباري.

الهيئة العامة للطرق والكباري: 2,520 كوبري، بنسبة 5.6%.

مديريات الطرق والمحليات بالمحافظات: 2,487 كوبري، بنسبة 5.5%.

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: 125 كوبري، بنسبة 0.3%.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر: 941 كوبري، بنسبة 2.1%.

هيئة قناة السويس: 5 كباري، بنسبة 0.01%.

الهيئة القومية للأنفاق: 14 كوبري، بنسبة 0.03%.

كما كشفت نشرة حصر الطرق والكباري لعام 2023-2024 أن الكباري تتنوع وفقًا لاستخدامها، حيث بلغ عدد كباري المشاة 5,607 كوبري بنسبة 12.5%، بينما وصل عدد كباري المركبات إلى 37,835 كوبري بنسبة 84.2%، فيما تم تخصيص 1,486 كوبري لأغراض أخرى بنسبة 3.3%.

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