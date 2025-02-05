موجة التقلبات الجوية تبدأ اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرًا للمواطنين

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد بداية من اليوم، موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، على أغلب مناطق الجمهورية.

وقالت الهيئة، إنه من المنتظر أن تتضمن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، عددًا من التغيرات الملموسة، بما في ذلك:

* نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، وتبلغ سرعتها بين (35-50 كم/س)، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء.

* اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وارتفاع الأمواج بين (4-6 أمتار).

* انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح بين (2-3 درجات).

* أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء، وقد تمتد خفيفة مساءً إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وفي السياق نفسه، أكدت الهيئة اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 5 فبراير حتى يوم الجمعة الموافق 7 فبراير 2025.

وقالت الهيئة إنه من المتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج بين (4-6 أمتار).

وطالبت الهيئة باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، كما حذرت المواطنين بضرورة اتخاذ الحيطة.