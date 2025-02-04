بعد سحبه من المعرض.. مؤلفة "كاملات عقل ودين" تطرحه إلكترونيًا مجانًا

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الكاتبة أسماء عثمان الشرقاوي إتاحة كتابها الأخير "كاملات عقل ودين" في طبعة إلكترونية مجانًا للقراء، بعد سحبه من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56.

جاء ذلك بعد أن واجه الكتاب انتقادات لاذعة بسبب ما اعتبره البعض مساسًا ببعض الأحاديث النبوية، ودفعت هذه الانتقادات دار النشر إلى اتخاذ قرار مفاجئ بسحب الكتاب من المعرض، وهو ما أثار حالة من الجدل الواسع بين المثقفين والمتابعين.

وأصدرت دار نشر السراج بيانًا بشأن سحب الكتاب جاء نصه كالآتي: "إلى كل المثقفين والقراء الكرام، لم تتعمد شركة السراج للنشر والتوزيع المساس بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو تتبنى ذلك"، مشيرة إلى أن إصدار الكاتبة أسماء عثمان الشرقاوي تم نشره من قبيل مناقشة الآراء والتعرف عليها.

وتابع البيان: "أما وأن الرأي الغالب يرفض هذا الطرح، فإننا نعلن سحب نسخ الكتاب من التداول وإيقاف نشره منذ تاريخ هذا البيان، مع خالص الشكر لمن نصح وبين وجهة النظر الصحيحة في ذلك.. شكرًا لأنكم جزء من أسرتنا الثقافية وهويتنا العزيزة."

جاء هذا القرار بعد أن رأى البعض أن العنوان يتعارض مع حديث نبوي شريف يصف النساء بأنهن "ناقصات عقل ودين".