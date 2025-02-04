تاج الدين: 10 دول إفريقية فقط قادرة على توفير اللقاحات لشعوبها

القاهرة - أ ش أ:

قال مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية الدكتور محمد عوض تاج الدين، إن إفريقيا تحتاج الي توفير اللقاحات، لافتا إلى أن القارة الإفريقية تصنع 1% من اللقاحات بينما يوجد 10 دول إفريقية فقط قادرة على توفير اللقاحات لشعوبها.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول للمنتدى الثاني لتصنيع اللقاحات والمستحضرات الطبية في إفريقيا الذى تنظمه هيئة الشراء الموحد بالتعاون مع المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC) والتحالف العالمي للقاحات (Gavi) ومشروع التعاون الإقليمي لتصنيع اللقاحات.

وأضاف أننا نحتاج إلى توفير 1.5 مليون جرعة لقاح في إفريقيا، مشيرا إلى أنه تم عقد 35 اجتماعا مع الاتحاد الإفريقي بشأن دعم وتعزيز اللقاحات، مضيفا أن الدولة المصرية تدعم وبقوة تصنيع اللقاحات محليا.

من جانبه قال رئيس هيئة الشراء الموحد الدكتور هشام ستيت، إن هذا المنتدى منصة استراتيجية لتعزيز الأمن الصحي الإفريقي حيث يهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون بين الجهات المعنية الرئيسية لوضع رؤية استراتيجية متكاملة لتطوير التصنيع الإقليمي للمنتجات الطبية الأساسية في إفريقيا، بما يسهم في بناء منظومة تصنيع مستدامة تضمن الأمن الصحي للقارة وتعزز استقلاليتها الإنتاجية.

وأضاف أن تحالف اللقاحات يهدف إلى تصنيع 60% من اللقاحات التى يتم توفيرها في إفريقيا بحلول عام 2040، لافتا إلى أن مصر تستضيف 9 مصانع لتصنيع وتوفير اللقاحات لإفريقيا، مشيرا إلى أنه من المقرر توفير 380 مليون جرعة من اللقاحات بحلول عام 2030، مؤكدا أن مصر توفر 5.5 % من الأدوية والمستلزمات الطبية لإفريقيا.

وأوضح أن هذا المنتدى يمثل محطة محورية في مسيرة إفريقيا نحو تحقيق الأمن الصحي، حيث يجسد التزامنا الجماعي في بناء منظومة رعاية صحية مرنة ومستدامة، قادرة على تلبية احتياجات القارة وتعزيز نموها الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذا الحدث يأتي في وقت يشهد تحولات جوهرية في مشهد تصنيع اللقاحات والمنتجات الصحية مما يؤكد أهمية العمل المشترك لتسريع بناء منظومة تصنيع قوية ومستدامة، تضمن استقلالية إفريقيا الصحية.

بدوره أكد رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور على الغمراوي، أن مصر تدعم تعزيز صناعة اللقاحات في إفريقيا، مشيرا إلى أن جائحة كورونا دفعت العالم للاهتمام باللقاحات وأنها أثرت على 77 مليون شخص حول العالم وتسببت فى وفاة 7 ملايين شخص.

وتابع أن المنتدى يعد نقطة تحول مهمة في دعم وتعزيز اللقاحات، مشيرا إلى أن هيئة الدواء تسعى بكل ما تملك لدعم ذلك.

من ناحيته أوضح نائب وزير الصحة والسكان الدكتور عمرو قنديل، أن مصر توفر ما يقرب من 70 مليون جرعة من اللقاحات سنويا، مشيرا إلى أن مصر تمكنت مؤخرا من تحقيق اشتراطات مكافحة فيروس بي ،وأن مصر واحدة من 6 دول تتبادل تقنيات صناعة اللقاحات.

وأكد أنه تم تغطية جميع الأطفال الوافدين إلى مصر باللقاحات المطلوبة، مشيرا إلى أن البرنامج الوطني للتطعيمات حقق نسب تغطية تفوق 95%.

من جانبه أكد المدير العام للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية الدكتور جان كاسيا، أن القارة الإفريقية تشهد تحولات مهمة نحو تعزيز الصحة، لافتا إلى أن القارة الإفريقية شهدت 13 جائحة خلال السنوات الماضية منها الكوليرا والحصبة وغيرها من الأمراض وأن نسب انتشار بعض الأمراض وصلت إلى 40% مقارنة بالسنوات الماضية.

وقال إن هناك حاجة مهمة لتصنيع اللقاحات محليا، منوها إلى أن إفريقيا لديها تحديات في نقص التمويل الخاص بدعم القطاع الصحي وأنها تنفق 181 مليار دولار على الخدمات الصحية، لافتا إلى أن السوق السوداء في القطاع الصحي الإفريقي حجم تجارتها سيصل في عام 2040 إلى 260 مليار دولار، وأن لدينا 500 مصنع طبي في إفريقيا 25 % منها تصنع اللقاحات.

وأكد أن مصر هي الملهمة للتحالف العالمي لتصنيع اللقاحات وتأمينها للقارة الإفريقية، موضحا أن هناك بعض الدول الإفريقية لديها بعض التحديات في تصنيع اللقاحات وهو ما سيتم مناقشتة حاليا، داعيا إلى ضرورة التعاون للعمل على تأمين نظم الرعاية الصحية.

يذكر أن المنتدى يركز على عدد من المحاور الاستراتيجية، من أبرزها متابعة التقدم في تصنيع اللقاحات الإفريقية واستكشاف العوامل المحفزة، مع مشاركة أحدث التحديثات والخطط المستقبلية لأصحاب الشأن وتقييم القدرات الإنتاجية في القارة، ومناقشة الفجوات والتحديات التي تواجه تحقيق طموحات الاتحاد الإفريقي في الإنتاج المحلي للقاحات ومراجعة الرؤية الاستراتيجية وخطة العمل لدعم تصنيع المنتجات التشخيصية والعلاجية الأساسية في إفريقيا وتعزيز الشراكات من خلال طلب المساهمات والدعم من الدول الأعضاء والشركاء لتفعيل آلية الشراء الجماعي الإفريقية وإزالة الحواجز التي تعيق تصنيع المنتجات الطبية ذات الأولوية.

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