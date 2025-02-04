ناشرون لـ"مصراوي": إقبال كبير بمعرض الكتاب رغم تراجع المبيعات مقارنةً بـ2024

كتب- أحمد الجندي:

أبدى عدد من الناشرين آراءهم حول حركة الإقبال والمبيعات في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، مع اقتراب ختام المعرض.

قال شريف بكر، مدير دار العربي للنشر، إن حضور الزوار في المعرض شهد زيادة ملحوظة، رغم أن حجم المبيعات أقل مقارنةً بالعام الماضي.

وأوضح بكر، خلال حديثه إلى "مصراوي": "لا أتوقع ارتفاعًا كبيرًا في المبيعات خلال اليوم الأخير، حيث إن اليوم الختامي عادة لا يشهد حركة بيع قوية كما يتوقع البعض".

وأكدت نيفين التهامي، ناشرة بدار كيان، أن المعرض شهد إقبالًا كبيرًا للغاية، مشيدةً بالأجواء العامة للفاعليات الثقافية.

وأضافت التهامي: "معرض الكتاب له قيمة كبيرة، والندوات والحفلات المقامة على هامشه حظيت بتفاعل وإقبال كبير من الزوار، كما أن الناشرين قدموا خصومات كبيرة جدًّا هذا العام".

يُذكر أن غدًا هو اليوم الأخير لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وسط توقعات بتوافد المزيد من الزوار قبل إسدال الستار على فاعلياته.

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