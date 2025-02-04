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مصدر بـ"الكهرباء": الانتهاء من تركيب 300 ألف عداد خلال أبريل 2025

01:59 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

الشركة القابضة لكهرباء مصر

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كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية تسابق الزمن للانتهاء من تركيب 300 ألف عداد بحلول أبريل المقبل للمرة الأولى.

ويأتي ذلك، حسب المصدر، تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات الدكتور مهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالإسراع في تركيب العدادات للعقارات المخالفة والعشوائية التي تحصل على الكهرباء بشكل غير قانوني داخل نطاق اختصاصها.

ونوه المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الثلاثاء، بأن الشركات انتهت في يناير الماضي من تركيب ١٢٠ ألف عداد مسبق الدفع للعقارات المخالفة والعشوائية، مشيرًا إلى أنه يتم إعداد تقرير أسبوعي بما تم تركيبه من العدادات؛ بهدف خفض نسب الفقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائي تكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، بالإضافة إلى الإضرار باستقرار الشبكة؛ نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي.

وشدد المصدر على أن شركات التوزيع ستقوم بتركيب العداد لكل حالة سرقة للكهرباء دون قيد أو شرط، وأن هناك لجانًا تعمل على ذلك في الوقت الحالي، مضيفًا أن فرق المرور والتفتيش من الشركة القابضة ومن الوزارة تتابع موضوع العدادات الكودية المؤقتة كإحدى الوسائل لقياس استهلاك التيار الكهربائي، والتي لا يترتب على تركيبها أي حقوق قانونية للمخالفين.

يأتي ذلك في إطار الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ للحد من الفقد الفني والتجاري والتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء على كل الاستخدامات، وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمواطنين، وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بالبدء الفوري في تركيب العدادات الكودية المؤقتة لجميع المخالفين دون استثناءات، لحين تصحيح أوضاعهم مع الأجهزة المعنية دون قيود ودون اشتراطات مسبقة؛ لتحقيق المستهدف والحفاظ على أموال الدولة.

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الشركة القابضة لكهرباء مصر مهندس محمود عصمت الكهرباء
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