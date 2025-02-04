تحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة

كتب- عمرو صالح:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود خلال الساعات المقبلة، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد خلال فترات الصباح الباكر، قد تكون كثيفة صباحًا وأمطار خفيفة مساءً على السواحل الشمالية الغربية وعلى فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، ، على النحو التالي:

القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 26 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة.