إنهاء الإجراءات قبل 6 فبراير.. تحذير جديد من "السياحة" بشأن موسم الحج 2025

كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، خطابًا يتضمن إجراءات مهمة للشركات السياحية المشاركة في موسم الحج، في إطار استعدادات موسم حج 1446 هـ.

وأكدت الغرفة، بحسب خطاب لها، حصل "مصراوي"، على نسخة منه، على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة فيما يتعلق بإجراءات إيداع المبالغ المالية الخاصة بخدمات الحج (الطوافة) في المحافظ الإلكترونية، بالإضافة إلى رفع حزم الخدمات على المسار السعودي "نسك"، وإتمام معاينة السكن، وإنهاء كافة إجراءات البرامج، وذلك بحد أقصى في 7 شعبان 1446 هـ (6 فبراير 2025م).

وشددت الغرفة، على أن وزارة السياحة والآثار لن تقوم بتمديد مواعيد قبول طلبات المعاينات، كما أنها لن تمدد موعد فتح المسار الإلكتروني السعودي، وسيتم بدء غلق حسابات المنظمين الذين لم يشرعوا في إنهاء إجراءات معاينة السكن وإدراج حزم الخدمات على المسار بدءاً من 1 شعبان 1446 هـ (31 يناير 2025).

وأعلنت الوزارة عن اتخاذها كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات التي لم تلتزم بالموعد المحدد.

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