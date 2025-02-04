بعد حجزه 64 مليار متر.. كيف عوضت مصر احتياجاتها المائية بعد تعبئة سد النهضة؟

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن الطرق التي اتبعتها الحكومة لتوفير الاحتياجات المائية خلال سنوات تعبئة خزان سد النهضة الماضية.

وقال "شراقي"، لمصراوي، إن الحكومة اتبعت استراتيجية شاملة لتوفير احتياجات البلاد المائية وعدم شعور المواطن بأي نقص في كميات المياه، موضحًا أن أبرزها تقليل كمية المساحة المزروعة بقصب السكر واستبدالها ببنجر السكر و استيراد أصناف جديدة لمحصول الأرز الموفرة للمياه.

وتابع: "فضلا عن مشروعات معالجة المياه التي أنشأتها الحكومة بهدف إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مثل محطة المحسمة بمحافظة الإسماعيلية".

وأضاف: "كما أن بحيرة السد العالي استطاعت الحكومة أن تحافظ على مخزونها وتوفيره للاحتياجات الأساسية وترشيد استخدام المياه".

وكانت أثيوبيا قد أعلنت في وقت سابق عن وصول خزان سد النهضة لـ60 مليار متر مكعب عقب إنتهاء الملء الأخير في سبتمبر 2024.

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