"السياحة" تحذر من إجراءات حجز مواعيد زيارة الروضة الشريفة.. تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

وجهت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، تحذيرًا لشركات السياحة حول الإجراءات المتبعة لزيارة الروضة الشريفة في المدينة المنورة خلال موسم العمرة الحالي 1446 هـ / 2025 م.

وفي ضوء التسهيلات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لزوار بيت الله الحرام، وما صاحب ذلك من إقبال شديد للمعتمرين على زيارة المسجد الحرام والمسجد النبوي، أكدت الغرفة ضرورة قيام شركات العمرة السعودية المتعاقدة مع الشركات السياحية المصرية بحجز مواعيد زيارة الروضة الشريفة عبر نظام "نسك" السعودي المخصص لذلك، دون تدخل من الشركات السياحية المصرية.

وأشارت الغرفة، بحسب خطاب لها، حصل "مصراوي"، على نسخة منه، إلى أنه نظرًا لحالة الزحام الشديد في المدينة المنورة خلال الفترة الحالية، فقد لا تتوافر مواعيد للزيارة لكافة المعتمرين، ما يستدعي من الشركات توعية عملائها بذلك والإفادة بعدم إمكانية ضمان مواعيد الزيارة في الوقت الحالي.

كما عبرت الغرفة عن شكرها للشركات على تعاونها المستمر وتمنت لها التوفيق في تنظيم رحلات العمرة خلال هذا الموسم.

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