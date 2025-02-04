"السياحة" تحذر من مخالفة ضوابط السكن في رحلات العمرة 2025 -(تفاصيل)

كتب- محمد أبو بكر:

وجهت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، تحذيرًا للشركات السياحية التي تقوم بتنفيذ رحلات العمرة خلال الموسم الحالي 1446 هـ / 2025 م، بشأن تقديم طلبات معاينة سكن للمعتمرين في أماكن تقع خارج المسافة المحددة في الضوابط المنظمة لرحلات العمرة.

وأشارت الغرفة، بحسب خطاب لها، حصل "مصراوي"، على نسخة منه، إلى أن لجان وزارة السياحة والآثار تقوم بالمرور الدوري على الفنادق والعمائر التي تم تحديدها لتسكين المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدة ضرورة التزام الشركات بالضوابط المحددة وعدم إبرام أي اتفاقات تجارية مع الفنادق إلا بعد اعتماد لجان الوزارة للسكن.

وفي حالة مخالفة الشركات للضوابط، أكدت الغرفة أن الشركة قد تتعرض لجزاءات تشمل إلغاء الترخيص، داعية جميع الشركات إلى الالتزام التام بالقواعد لضمان نجاح الموسم.

وتوجهت الغرفة بالشكر إلى جميع الشركات على تعاونها المستمر، متمنية لها التوفيق في مواسم العمرة المقبلة.

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