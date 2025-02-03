عمرو أديب: تصريحات ترامب بضم الضفة الغربية لإسرائيل مرعبة

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل، واصفًا إياها بـ"التصريحات المرعبة".

خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "mbc مصر"، تساءل أديب: "لو ده حصل، مين هيتصدى ليهم؟.. لا تقولي الأمم المتحدة ولا المجتمع الدولي.. طيب هنعمل إيه؟"

وتابع مقدم "الحكاية": "يبدو أن نتنياهو لديه غرض لترامب لا يقبل الرفض، المبادلة ستكون إيران مقابل الضفة الغربية، لو قررت إسرائيل غدًا ضم الضفة لأراضيها لن يعارضها أحدًا".

وأشار أديب إلى أن ترامب قال إن إسرائيل صغيرة والوطن العربي كبير، وأنه سيتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل.

وأضاف: "ناس تقولي مش كل حاجة يقولها ترامب بيعملها، أقولك آه، لكن في حاجات بيقولها ويعملها، خاصة لو نتنياهو صديقه".

وتساءل أديب عن الدور الذي يمكن أن تلعبه الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي في مواجهة هذه الخطوة، مشيرًا إلى أن الوضع يتطلب استجابة قوية من الدول العربية والمجتمع الدولي لمنع أي تغييرات في الوضع القائم للضفة الغربية.