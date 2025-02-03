قيادي لدى حماس: ملتزمون بما يلتزم به الاحتلال الإسرائيلي

كتب- حسن مرسي:

أكد طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يُعتبر الأكثر كذبًا بين جميع رؤساء الوزراء الذين اعتلوا سدة الحكم في تل أبيب.

في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أوضح النونو أن الوقت قد حان لوضع حد لتجاوزات إسرائيل، كي لا تعتقد أنها فوق القانون ولا تلتزم بالتزاماتها الدولية.

وأشار النونو إلى أن مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار لم تبدأ بعد، مبينًا موقف حركة حماس بأنهم ملتزمون بما يلتزم به الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن أي محاولات من الجانب الإسرائيلي للتلاعب ستقابل بمواقف مختلفة من قبل الحركة، كما أوضح أن حماس تبذل جهودًا كبيرة في العاصمة القطرية الدوحة لمتابعة الأمور المتعلقة بتنفيذ الاتفاق وسُبل إنجاح المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.

وأكد النونو، أن الحركة تعمل على استكمال تنفيذ بنود الاتفاق، بما في ذلك تبادل الأسرى والرهائن، من خلال حركة دبلوماسية نشطة مع مختلف الأطراف.

ولفت النظر إلى أن التفجيرات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت منازل في جنين تعكس وجود مخططات تهجير ممنهجة تستهدف الشعب الفلسطيني، تهدف إلى تدمير البنية التحتية ودفع الفلسطينيين إلى مغادرة أراضيهم.

وأعرب المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، عن تقديره للموقف المصري التاريخي الذي يرفض التهجير ويقف إلى جانب الفلسطينيين في جميع المحطات.

وأشاد بمصر كداعم دائم للقضية الفلسطينية، سواء من خلال المفاوضات الشاقة أو عبر إدخال المساعدات، مما يعكس التزامها الراسخ بالعدالة والمساواة في معالجة قضايا الشعب الفلسطيني.