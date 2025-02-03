وزير التموين: نبحث زيادة واردات مصر من القمح الأوكراني

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين، إن مصر تبحث زيادة واردات مصر من القمح الأوكراني.

وأضاف وزير التموين، في تصريحات لـ "CNBC" عربية، أننا قمنا بإضافة مناشئ جديدة لاستيراد القمح ونستورد الآن من 21 دولة، مشيرًا إلى أن المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي لنحو 6 أشهر.

وكان وزير الزراعة واستصلاح قد عقد اجتماعا أمس الأحد، مع فيتالي كوفالي وزير السياسات الزراعية والأغذية الأوكراني، لبحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجال الزراعة والأمن والغذائي.

ورحب الدكتور شريف فاروق، بالوزير الأوكراني والوفد المرافق له، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية بين مصر وأوكرانيا، والتي تنعكس إيجابيًا على التعاون التجاري بين البلدين، خاصة في مجال تجارة القمح التي تشهد تطورًا ملحوظًا.

وأكد "فاروق"، أن مصر تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز الأمن الغذائي، وتعتبر أوكرانيا شريكًا استراتيجيًا في هذا المجال، حيث يمثل التعاون المشترك في استيراد الأقماح ركيزة أساسية لاستدامة سلاسل الإمداد وتوفير احتياجات السوق المصري، وذلك ضمن جهود وزارتي التموين والزراعة وجهاز “مستقبل مصر” لتحقيق الأمن الغذائي وتطوير القدرات التخزينية وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية.