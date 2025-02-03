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السفارة الأمريكية في الكونغو تطلب من المواطنين الأمريكيين المغادرة

05:45 م الإثنين 03 فبراير 2025

السفارة الأمريكية

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وكالات

طلبت السفارة الأمريكية في كينشاسا، من المواطنين الأمريكيين في جمهورية الكونغو الديمقراطية مغادرة البلاد على الفور بالوسائل التجارية.

وبسبب الوضع الأمني في كينشاسا، أعلنت السفارة الأمريكية أنها لن تجري أي مقابلات للحصول على تأشيرات ولن تتمكن من تقديم خدمات روتينية للمواطنين الأمريكيين.

وفي وقتٍ سابق، أصدرت السفارة الأمريكية في جمهورية الكونغو الديمقراطية تحذيرًا لمواطنيها بشأن الاحتجاجات التي تحدث خارج منشآت السفارة في العاصمة.

ونصحت السفارة في بيان على موقعها الرسمي المواطنين الأمريكيين بالبقاء في أماكنهم وتجنب التحرك داخل كينشاسا.

وهاجم العشرات من المتظاهرين في كينشاسا عدة سفارات أجنبية، بما في ذلك سفارات بلجيكا ورواندا، مطالبين بالتصدي لتقدم متمردي حركة 23 مارس في شرق البلاد، وهى واحدة من أكبر الجماعات المسلحة في أفريقيا.

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