سحب كتاب "كاملات عقل ودين" من معرض الكتاب.. ماذا حدث؟

كتب- محمد شاكر:

قررت إدارة دار نشر السراج، سحب كتاب "كاملات عقل ودين" للكتابة أسماء عثمان الشرقاوي، من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025.

يأتي القرار، بعد أن واجه الكتاب انتقادات لاذعة بسبب ما اعتبره البعض مساسًا ببعض الأحاديث النبوية، ودفعت هذه الانتقادات دار النشر إلى اتخاذ قرار مفاجئ بسحب الكتاب، وهو ما أثار حالة من الجدل الواسع بين المثقفين والمتابعين.

وأصدرت دار نشر السراج، بيانا بشأن سحب الكتاب جاء نصه كالآتي: إلى كل المثقفين والقراء الكرام، لم تتعمد شركة السراج للنشر والتوزيع المساس بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو تتبنى ذلك، وإصدار الكاتبة أسماء عثمان الشرقاوي، تم نشره من قبيل مناقشة الآراء والتعرف عليها.

وتابع البيان: أما وأن الرأي الغالب يرفض هذا الطرح فإننا نعلن سحب نسخ الكتاب من التداول وإيقاف نشره منذ تاريخ هذا البيان.. والله ولي التوفيق، مع خالص الشكر لمن نصح وبين وجهة النظر الصحيحة في ذلك.. شكرا لأنكم جزء من أسرتنا الثقافية وهويتنا العزيزة".

جاء هذا القرار بعد أن رأى البعض أن العنوان يتعارض مع حديث نبوي شريف يصف النساء بأنهن "ناقصات عقل ودين".

وواجه الكتاب انتقادات لاذعة بسبب ما اعتبره البعض مساسًا ببعض الأحاديث النبوية، مما دفع دار النشر إلى سحب الكتاب، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين المثقفين والمتابعين.

وقالت الكاتبة في كتابها المثير للجدل: «منذ بدأت البحث فى مجال القرآن والسنة النبوية المطهرة كنت أصطدم بأحاديث عن المرأة غريبة جداً، وهذه الأحاديث فيها عنصرية بغيضة، وإهانات للمرأة، وحط من شأنها ومكانتها، والغريب أن هذه الأحاديث تمثل تياراً يسرى فى كتب الأحاديث، وكنت أتعجب جداً، لأن معرفتى بالقرآن والسنة أنهما كرما المرأة وحفظا مكانتها الراقية».

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