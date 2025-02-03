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رئيس هيئة الدواء يكشف موعد تطبيق منظومة التتبع الدوائي بشكل كامل

12:55 م الإثنين 03 فبراير 2025

رئيس هيئة الدواء يكشف موعد تطبيق منظومة التتبع الد

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كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن تطبيق منظومة التتبع الدوائي على كل الأدوية الموجودة في السوق لن يتم قبل ثلاث سنوات.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الهيئة بدأت بالفعل تطبيق المنظومة على الأدوية النفسية وأطلقت تطبيق "دوانا"، مشيرًا إلى أن الأولوية ستكون لأدوية الأمراض الإستراتيجية مثل السرطان والضغط.

وأضاف أن منظومة التتبع الدوائي ستطبق على المكملات الغذائية، ولكن بعد الانتهاء من تطبيقها على جميع الأدوية.

وأشار إلى أن 50% من المصانع حاليًا مؤهلة لتطبيق منظومة التتبع الدوائي، موضحًا أن التطبيق سيتم تدريجيًا، وستكون البداية بالمجموعات الدوائية الأهم.

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