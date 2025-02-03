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بالأسماء.. حركة تنقلات محدودة بـ"شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء"

12:51 م الإثنين 03 فبراير 2025

المهندس حسام الدين عفيفى

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كتب- محمد صلاح:

أصدر المهندس حسام الدين عفيفي، رئيس مجلس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، اليوم الإثنين، حركة تنقلات بعدد محدود من رؤساء ومديري عموم قطاعات الشؤون التجارية بالشركة.

وتضمنت حركة التنقلات الآتي:

- نقل المحاسب أحمد الحسيني رئيس قطاع الشؤون التجارية بمصر الجديدة، لشغل وظيفة رئيس قطاع كبار المشتركين بالشركة.

- نقل المحاسب محمود علي رئيس قطاع كبار المشتركين، لشغل وظيفة رئيس قطاع الشؤون التجارية بمصر الجديدة.

- نقل المحاسب هاني رشدي عيسى مدير الإدارة العامة، لإيرادات العبور، وأحمد عرابي لشغل وظيفة مدير الإدارة العامة للحسابات بقطاع كبار المشتركين.

- نقل المحاسب ماهر حسين حسن مدير الإدارة العامة للتحصيل بقطاع كبار المشتركين، لشغل وظيفة مدير الإدارة العامة لإيرادات الخصوص.

- نقل المحاسب محمود أنور فتوح مدير الإدارة العامة للحسابات بقطاع كبار المشتركين، لشغل وظيفة مدير الإدارة العامة لإيرادات العبور وأحمد عرابي.

- نقل المحاسب محمد حسني محمد عبد الفتاح مدير الإدارة العامة لإيرادات الخصوص، لشغل وظيفة مدير الإدارة العامة للتحصيل بقطاع كبار المشتركين.

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