اليوم.. رئيس هيئة الدواء يعقد مؤتمراً.. ويتحدث عن 5 محاور

كتب- أحمد جمعة:

يعقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، مؤتمراً صحفياً بمقر الهيئة في المنصورية اليوم الإثنين؛ يتناول آخر مستجدات توافر الأدوية خلال الفترة الماضية، والخطة التي تعمل بها هيئة الدواء لتوفير أبرز مجموعات الدواء.

ومن المقرر أن يتناول الغمراوي تفاصيل اجتياز متطلبات الاعتماد الدولي والحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية "المستوى الثالث" في مجال المستحضرات الدوائية.

كما يناقش الغمراوي تطوير نظام تسجيل الأدوية بالهيئة إلى النظام الإلكتروني، ومشروع التعقب والتتبع الدوائي، وآخر التطورات المتعلقة بالتطبيق.

ويتطرق رئيس هيئة الدواء إلى الحديث عن نبذة عن أرقام سوق الدواء خلال 2024 وأبرز المجموعات العلاجية المتعلقة بتوافر المستحضرات، وكذلك قرار هيئة الدواء فيما يتعلق بتنظيم مخازن الأدوية.

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