عناوين غريبة تثير الجدل في معرض القاهرة الدولي للكتاب وتجذب اهتمام الزوار

كتب- أحمد الجندي:

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب إقبالًا كثيفًا من الجماهير، حيث لفتت بعض العناوين الغريبة أنظار الزوار وأثارت استغراب البعض، مما جعلها محط نقاش واسع بين رواد المعرض.

ومن بين الكتب التي حظيت باهتمام كبير “عقدك النفسية سجنك الأبدي” للدكتور يوسف الحسني، وكيف تفشل في أن تفشل” لفرانسوا دارانيو“، و لماذا يقودك أبواك للجنون” لدين بورنيت، حيث أثارت هذه العناوين الفضول حول محتواها وأهدافها.

وأعرب بعض الزوار عن دهشتهم من اختيار هذه العناوين غير التقليدية، بينما رأى آخرون أنها تجذب القارئ بطريقة غير مألوفة وتطرح قضايا نفسية واجتماعية مهمة بأسلوب مختلف، مما ساهم في زيادة الإقبال على اقتنائها واستكشاف مضمونها.

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