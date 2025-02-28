وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة في جولة تفقدية لمسجد السيدة نفيسة استعدادًا لشهر رمضان

كتب- محمود مصطفي أبو طالب:

تفقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف؛ يرافقه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اليوم، مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة، للوقوف على مدى جاهزيته لاستقبال المصلين في شهر رمضان المبارك، وذلك برفقة عدد من قيادات الوزارة وقيادات مديرية أوقاف القاهرة.

وخلال الجولة، شدد "الأزهري" على ضرورة أن تكون المساجد واحات للسكينة والطمأنينة، تهيئ للمصلين أجواءً روحانية تعينهم على العبادة والخشوع، مؤكدًا أهمية المتابعة الميدانية اليومية لجميع مرافق المسجد، لضمان أقصى درجات النظافة والتنظيم، وتوفير سبل الراحة للمصلين، بما يؤكد عظمة الشهر الفضيل ويحقق رسالة المساجد في تعزيز الوعي الديني الوسطي.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن جميع المساجد أصبحت على أتم الاستعداد لاستقبال ضيوف الرحمن، مع توفير البرامج الدعوية والتوعوية التي تعينهم على الاستفادة القصوى من نفحات الشهر الكريم، مؤكدًا أن الوزارة تضع راحة المصلين وتنظيم الشعائر على رأس أولوياتها، ليكون شهر رمضان هذا العام فرصة لتعميق معاني الرحمة والتكافل والتقرب إلى الله -عز وجل-.

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