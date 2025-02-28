نقيب الإعلاميين يعلن استعداد المرصد الإعلامي ومركز مكافحة الشائعات لشهر رمضان

كتب - عمرو صالح:

أعلن النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، عن جاهزية المرصد الإعلامي ومركز مكافحة الشائعات التابعين للنقابة لمتابعة الأداء الإعلامي خلال شهر رمضان.

وأوضح أن مركز مكافحة الشائعات سيعمل للمرة الأولى على رصد وتحليل الشائعات المتعلقة بالإعلام خلال الشهر الكريم، والرد عليها بالتنسيق مع الجهات الرسمية والأفراد المعنيين.

وأشار سعدة إلى أن المرصد الإعلامي سيعمل بطاقة إضافية تشمل جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة، سواء الرسمية أو الخاصة، المرخص لها بالعمل داخل مصر، مع التركيز على البرامج الدينية، والتوك شو، والبرامج الترفيهية.

وشدد على ضرورة التزام العاملين في القطاعات الإعلامية المختلفة (الإعداد، التقديم، الإخراج، التحرير، والمراسلة) بتوفيق أوضاعهم لدى النقابة، تجنبًا للعقوبات التي ينص عليها القانون رقم 93 لسنة 2016، والتي قد تشمل الغرامة أو الغلق للوسائل الإعلامية المخالفة.

ودعت النقابة جميع الإعلاميين إلى الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، لضمان تقديم محتوى هادف يسهم في التثقيف والترفيه خلال شهر رمضان المبارك.

اقرأ أيضا:

اتحاد العمال: إجراءات صارمة لضمان التزام الشركات بـ 7000 جنيه حدًا أدنى للأجور

مليون دولار.. السيسي يوافق على تمويل جديد لصالح وزارة المالية

مائية وأمطار خفيفة بهذه المناطق خلال الـ6 أيام المقبلة

أعمال تنفيذ مشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة