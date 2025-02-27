حدث في 8ساعات| وزير التموين يمد فترة "الأوكازيون الشتوي".. ومدبولي يفتتح مصنع "إيجيبت كادي"

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الخميس، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار، مقدمة من بنك دويتشه وبنك أي بي سي، لصالح وزارة المالية، وذلك بضمان من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والتصدير.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

نقابة الصحفيين تحذر من مخاطر قانون العمل الجديد على المهنة

أرسلت نقابة الصحفيين رؤيتها حول مشروع قانون العمل المطروح حاليًا أمام البرلمان إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري.

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"الأعلى للإعلام" يسلم ممثلي "يانغو بلاي" رخصة مزاولة النشاط بمصر

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن تسليم وفد ممثلي منصة "يانغو بلاي" برئاسة رومان شيمانسكي، الرئيس التنفيذي للمنصة، رخصة مزاولة النشاط داخل مصر وفقًا لأحكام قانون المجلس رقم 180 لسنة 2018 واللوائح الصادرة تنفيذًا له.

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القاهرة 12 درجة.. الأرصاد: غدًا طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الخميس، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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وزير التموين يمد فترة "الأوكازيون الشتوي" ويكشف عدد المحال المشاركة

أصدر الدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا رقم 35 لسنة 2025 بمد فترة التصفية الموسمية الأولى (الأوكازيون الشتوي) لعام 2025 حتى يوم 21 مارس القادم.

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اتحاد العمال: إجراءات صارمة لضمان التزام الشركات بـ 7000 جنيه حدًا أدنى للأجور

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال وعضو المجلس القومي للأجور السابق، أن الدولة وضعت آليات واضحة لضمان التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور المحدد بـ 7000 جنيه، دون وجود أي استثناءات.

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صور.. أحدث أعمال تنفيذ مشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه على تفقد أعمال مشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة، وذلك خلال جولته اليوم بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة.

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افتتاح مصنع "أزورا إيجيبت" للأدوات الصحية باستثمارات 19.5 مليون دولار

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته بالمنطقة الصناعية بالسخنة، افتتاح مصنع "أزورا إيجيبت" لتصنيع الأدوات الصحية، الذي يعد واحدًا من المشروعات الصناعية المهمة في منطقة المطور الصناعي أوراسكوم.

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قرض بـ 500 مليون دولار.. السيسي يوافق على تمويل جديد لصالح وزارة المالية

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 2023، بالموافقة على اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار، مقدمة من بنك دويتشه وبنك أي بي سي، لصالح وزارة المالية، وذلك بضمان من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والتصدير.

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وزيرة التنمية المحلية تُحيل 25 موظفًا للتحقيق بسبب الغياب بدون إذن

أجرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الخميس، جولة مفاجئة لمتابعة مستوى تقديم الخدمات للمواطنين في مجلسي مدينة الخصوص ومركز ومدينة قليوب بمحافظة القليوبية، رافقها خلالها المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة، وفريق من القطاع.

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4500 فرصة عمل.. رئيس الوزراء يفتتح مصنع "إيجيبت كادي" للمنسوجات

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتاح مصنع "إيجيبت كادي" للمنسوجات ضمن جولته التفقدية في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، حيث يُعد المصنع من المشروعات الصناعية البارزة داخل منطقة "تيدا" مصر لتنمية المنطقة الاقتصادية.

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زيادة أجور وخدمات علاجية.. قرارات جديدة لتحسين أوضاع عمال السكة الحديد

أعلن عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، أن مجلس المديرين المنعقد اليوم الخميس 28 فبراير 2025، قد وافق على القرارات التالية:

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القوات المسلحة ووزارة الشباب والرياضة تتعاونان في مشروع "الجينوم الرياضي" لاكتشاف المواهب

استقبل مركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعددًا من قيادات الوزارة، للاطلاع على مشروع الجينوم الرياضي، والاستفادة منه في اختيار أبطال مصر الرياضيين وفقًا لأسس علمية متطورة. جاء ذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة.

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"مدبولي" يفتتح مجمع المصانع الجاهزة ومصنع "اليو بيراميدز" بـ "اقتصادية قناة السويس"

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المرحلة الأولى من مجمع المصانع الجاهزة التابع لشركة التنمية الرئيسية (MDC)، بالإضافة إلى مصنع "اليو بيراميدز" (ALU PYRAMIDS) المتخصص في تصنيع الهياكل المعدنية لخلايا الطاقة الشمسية، وذلك خلال جولته التفقدية بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

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مساعدات ووقود..استقبال 179 شاحنة عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم تمهيدًا لإدخالها إلى غزة

استقبل معبرا العوجة وكرم أبو سالم منذ صباح اليوم، 179 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية، بالإضافة إلى 4 شاحنات غاز، و10 شاحنات سولار، وشاحنتين محملتين بالبنزين.

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