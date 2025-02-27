القاهرة 12 درجة.. الأرصاد: غدًا طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلا

(أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الخميس، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتوقع الخبراء شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة مساء على مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 21 12

العاصمة الإدارية 21 11

6 أكتوبر 22 12

بنهــــا 21 11

دمنهور 21 12

وادي النطرون 22 11

كفر الشيخ 21 11

المنصورة 21 12

الزقازيق 22 12

شبين الكوم 21 11

طنطا 21 11

دمياط 19 12

بورسعيد 18 13

الإسماعيلية 21 07

السويس 20 08

العريش 20 08

رفح 19 10

رأس سدر 22 12

نخل 18 03

كاترين 15 00

الطور 21 12

طابا 20 09

شرم الشيخ 24 15

الإسكندرية 20 11

العلمين 19 10

مطروح 20 10

السلوم 19 09

سيوة 20 06

رأس غارب 23 13

الغردقة 22 12

سفاجا 23 13

مرسى علم 24 13

شلاتين 25 17

حلايب 23 18

أبو رماد 24 15

رأس حدربة 23 17

الفيوم 21 10

بني سويف 21 09

المنيا 22 09

أسيوط 22 07

سوهاج 23 09

قنا 26 11

الأقصر 26 10

أسوان 27 13

الوادي الجديد 27 11

أبوسمبل 26 14

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 33 20

المدينة 29 14

الرياض 19 09

المنامة 19 15

أبوظبى 23 18

الدوحة 22 14

الكويت 20 06

دمشق 15 04

بيروت 17 12

عمان 15 04

القدس 15 05

غزة 18 11

بغداد 17 05

مسقط 25 21

صنعاء 27 10

الخرطوم 38 22

طرابلس 22 14

تونس 21 10

الجزائر 18 11

الرباط 18 09

نواكشوط 32 16

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 08 01-

إسطنبول 12 06

إسلام آباد 19 09

نيودلهي 25 15

جاكرتا 31 24

بكين 17 03

كوالالمبور 34 24

طوكيو 17 06

أثينا 16 08

روما 16 06

باريس 09 02

مدريد 14 06

برلين 07 01

لندن 10 02

مونتريال 07- 13-

موسكو 02 05-

نيويورك 08 03

واشنطن 12 01

أديس أبابا 27 11