"الأعلى للإعلام" يسلم ممثلي "يانغو بلاي" رخصة مزاولة النشاط بمصر

كتب- عمرو صالح:

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن تسليم وفد ممثلي منصة "يانغو بلاي" برئاسة رومان شيمانسكي، الرئيس التنفيذي للمنصة، رخصة مزاولة النشاط داخل مصر وفقًا لأحكام قانون المجلس رقم 180 لسنة 2018 واللوائح الصادرة تنفيذًا له.

ضم الوفد، نشوى علي، نائب الرئيس التنفيذي للسياسات العامة والعلاقات الحكومية، و نادر مشنوق، رئيس قطاع الاتصالات المؤسسية، ورامي أبو عرجا، مدير التسويق والابتكار في "ياسمينا".

وأعرب وفد المنصة عن تقديره لجهود المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وما قدمه من تسهيل إجراءات ترخيص المنصة، مؤكدين أنهم مفتحين بشدة للعمل في مصر.

جدير بالذكر أن منصة "يانغو بلاي" تطبيق ترفيهي مدعوم من الذكاء الاصطناعي يحتوي على أفلام، ومسلسلات، وموسيقى، وألعاب، وياسمينا المساعدة الصوتية، حيث يحتوي على مجموعة كبيرة من المسلسلات والأفلام العربية والأجنبية والعديد من إنتاجات يانغو الأصلية.

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