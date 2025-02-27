صور.. أحدث أعمال تنفيذ مشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة

كتب- محمد نصار:

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه على تفقد أعمال مشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة، وذلك خلال جولته اليوم بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية، بالاهتمام بأعمال تطوير الموانىء، مضيفًا: نتابع المشروع دوريا، ونعمل على سرعة الانتهاء من التنفيذ لدخوله الخدمة قريبًا.

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في مستهل الجولة التفقدية إلى أن ميناء السخنة يُعد أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي "السخنة/ الدخيلة"، الذي يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بتنفيذ مشروع إنشاء محور "السخنة - الإسكندرية" اللوجستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء، إلى شرح من اللواء محمد خليل، مدير مشروع التطوير بالميناء، حول الأعمال التي تمت بشبكة الطرق الداخلية، والسكك الحديدية، مشيرًا إلى أن تنفيذ أعمال الحفر الجاف قد بلغت نسبتها 95%، كما بلغت نسبة تنفيذ أعمال السكك الحديدية (كهرباء - ديزل) 60%، والأرصفة 100%، بالإضافة إلى حواجز أمواج الميناء التي بلغ معدل تنفيذها 99.5%، كما بلغت نسبة تنفيذ الطرق الداخلية 85%، وأعمال المرافق (كهرباء - مياه - صرف) 60%، وأعمال الإنشاءات (مباني إدارية - أسوار - بوابات) 40%، كما بلغت نسبة إجمالي التكريك (70 مليون متر مكعب) بنسبة تنفيذ 93%، وبلغت النسبة الإجمالية لمشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة 96%.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، ومرافقوه أعمال البنية الفوقية في أولى محطات مشروع تطوير الميناء، وهي محطة حاويات "هاتشيسون"، والتي تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية الخاصة بها بنسبة 100%، كما بلغت نسبة أعمال البنية الفوقية الخاصة بها 20%.

وخلال الجولة التفقدية، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن إجمالي مساحة الميناء تبلغ 29 كم2، وتتضمن أعمال التطوير بالميناء إنشاء 5 أحواض جديدة، و18 كيلومتر أرصفة بحرية بعمق 18 مترًا، وإنشاء ساحات تداول بمساحة 9.2 مليون م2، ومناطق لوجستية بمساحة 5.2 كم2، وشبكة من الطرق الداخلية بأطوال 17 كم رصف خرساني، وكذلك شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 30 كم متصلة بخط القطار الكهربائي السريع.

وأضاف أن الدولة تعكف على تحويل ميناء السخنة إلى ميناء محوري، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، لافتًا إلى أن مشروع إنشاء البنية الفوقية، وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة، يأتي في إطار المخطط الشامل لاستكمال وتطوير ميناء السخنة الجاري تنفيذه، ليصبح أكبر ميناء على البحر الأحمر؛ حيث تم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، بما يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية.

وفي ذات السياق، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إلى أن التعاون مع أكبر تحالف عالمي في مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات الدولية يأتي في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتكوين الشراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على الموانئ المصرية، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

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