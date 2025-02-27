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قرض بـ 500 مليون دولار.. السيسي يوافق على تمويل جديد لصالح وزارة المالية

03:22 م الخميس 27 فبراير 2025

وزارة المالية

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كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 2023، بالموافقة على اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار، مقدمة من بنك دويتشه وبنك أي بي سي، لصالح وزارة المالية، وذلك بضمان من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والتصدير.

يأتي هذا القرض في إطار تعزيز الموارد المالية للدولة، ودعم خطط التنمية الاقتصادية، بما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي ومواصلة تنفيذ المشروعات القومية ذات الأولوية.

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