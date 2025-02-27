القوات المسلحة ووزارة الشباب والرياضة تتعاونان في مشروع "الجينوم الرياضي" لاكتشاف المواهب

كتب- محمد سامي:

استقبل مركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعددًا من قيادات الوزارة، للاطلاع على مشروع الجينوم الرياضي، والاستفادة منه في اختيار أبطال مصر الرياضيين وفقًا لأسس علمية متطورة. جاء ذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة.

الرياضة وفق أسس علمية متقدمة

خلال الزيارة، أشاد الدكتور أشرف صبحي بدور القوات المسلحة في تنفيذ مشروعات طبية رائدة، مؤكدًا أن وزارة الشباب والرياضة تعمل وفق استراتيجية علمية وطبية مدروسة تهدف إلى تأهيل الرياضيين وإعداد جيل جديد قادر على تمثيل مصر في المنافسات الدولية ورفع العلم المصري عاليًا.

كما أكد الوزير، أن مشروع الجينوم الرياضي يمثل طفرة في تطوير قطاع الرياضة من خلال استخدام التحليل الجيني لاكتشاف المواهب الرياضية المبكرة، مما يسهم في توجيه الشباب نحو الرياضات الأكثر ملاءمة لهم، وتعزيز فرصهم في تحقيق الإنجازات الرياضية.

دعم القوات المسلحة للبحث العلمي في المجال الرياضي

من جانبه، ألقى اللواء طبيب محمد عبد السلام الجوهري، مدير مركز البحوث الطبية والطب التجديدي، كلمة أشار فيها إلى اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بتطوير البحث العلمي وفق أسس متقدمة تتماشى مع رؤية الدولة المصرية الحديثة.

وأكد أن القوات المسلحة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروع الجينوم البشري وتطبيقاته المتعددة، حيث يمثل التعاون مع وزارة الشباب والرياضة خطوة مهمة في إعداد الأبطال الرياضيين وفق معايير علمية دقيقة، ما يعزز فرص مصر في المنافسات الرياضية العالمية.

إمكانيات متطورة لاكتشاف المواهب الرياضية

أعقب ذلك جولة تفقدية داخل المركز، حيث اطلع الحضور على أحدث الأجهزة والتقنيات المستخدمة في مشروع الجينوم الرياضي، وأشادوا بالتطور الكبير في الإمكانيات العلمية والطبية التي تتيح اكتشاف المواهب الرياضية في سن مبكرة، وفق مرجعية علمية دقيقة.

ويهدف المشروع إلى تحليل الصفات الوراثية للرياضيين وتحديد الرياضات الأنسب لهم، ما يسهم في تحقيق التفوق الرياضي المصري على المستويين الإقليمي والدولي، ورفع كفاءة البرامج التدريبية والتأهيلية للرياضيين الشباب.

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس في أول أيام شهر رمضان

مدبولي: مصر لن تسمح بتهديد أمنها المائي

متحدث الوزراء: الشق الأول من الحزمة الاجتماعية الجديدة يبلغ 40 مليار جنيه

سحب الوحدة وغرامة مالية.. منظومة جديدة لمخالفات مشروع الإسكان الاجتماعي