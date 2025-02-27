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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

06:00 ص الخميس 27 فبراير 2025
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كتب - أحمد الجندي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 27 فبراير 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة العظمى اليوم الخميس، على النحو التالي:

- القاهرة الكبرى: 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية : 20 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 22 درجة مئوية.
- جنوب الصعيد: 26 درجة مئوية.


وتوقعت الهيئة، أن يسود غداً طقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن هناك شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحياناً على بعض المناطق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية كما أن هناك نشاط رياح أحياناً على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة .

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