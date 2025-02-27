حالة الطقس في أول أيام شهر رمضان

كتب - أحمد الجندي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة في أول يوم من أيام شهر رمضان السبت الموافق 1 مارس 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وتوقعت الهيئة، أن طقس السبت أول أيام شهر رضمان معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما أن هناك فرص لتساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري علي فترات متقطعة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن هناك شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة على بعض المناطق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية كما أن هناك نشاط رياح أحياناً على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة .

وجاءت درجات الحرارة اليوم الخميس على النحو التالي:

درجات الحرارة العظمي الخميس

- القاهرة الكبرى: 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية : 20 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 25 درجة مئوية.

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