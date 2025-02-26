إبراهيم عيسى: العقل المصري هو أهم صادراتنا.. والفن ثروة مصر الحقيقية

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى أن قوة مصر الناعمة تعد أهم ما تصدره البلاد إلى العالم، مشيرًا إلى أن مصر لا تشتهر بتصدير سلعة تنفرد بها عن غيرها من الدول، بل تتميز بتصدير العقل والدماغ المصري.

وقال عيسى خلال برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "العقل المصري هو المنتج الأول للتصدير خارج مصر"، مشيرًا إلى أن الأفلام المصرية التي تُنتج في السنوات الأخيرة تحقق إيرادات في دول الخليج والسعودية تفوق بأضعاف مضاعفة إيراداتها داخل مصر.

وأوضح أن هذا الفن يعد منتجًا ثقافيًا تصدره مصر إلى الدول العربية، مؤكدًا أن الإبداع هو المنتج الأول لمصر الذي يعكس قوتها الناعمة وتأثيرها الثقافي في المنطقة.

كما عبر عيسى عن استغرابه من أي فنان يتخذ موقفًا متعصبًا ضد الفن ويتبنى آراء غريبة تحرمه، قائلًا: "كيف يكون الفنان متعصبًا دينيًا ويحرم الفن؟ هذا يدل على جهالة وغباوة ووضاعة ثقافية مذهلة".

وأضاف أن هناك "لعبًا في الدماغ المصري" أدى إلى ظهور مثل هذه الأفكار، مؤكدًا أن الفن يعد ثروة مصر الحقيقية التي تحتاج إلى مزيد من الوعي والتنوير للحفاظ على مكانتها الثقافية.

وشدد عيسى على أهمية الفن كأداة للتعبير عن الهوية المصرية وكقوة ناعمة تعكس تاريخ وحضارة البلاد، داعيًا إلى ضرورة دعم الإبداع الفني والثقافي لضمان استمرار تأثيره الإيجابي على المستويين المحلي والعالمي.

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