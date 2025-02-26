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مدبولي: ملف غزة لا يزال الأهم عالميًا ومصر تواصل جهودها الدبلوماسية

06:47 م الأربعاء 26 فبراير 2025

الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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كتب- أحمد الجندي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الملف الأهم على مستوى العالم في الوقت الحالي هو الوضع في غزة، مشيرًا إلى أن الأسبوع الجاري شهد عدة جولات دبلوماسية مكثفة لرئيس الجمهورية، في إطار الجهود السياسية لحل الأزمة.

وأضاف "مدبولي"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين مصر وإسبانيا في هذا الشأن، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حضر القمة العربية التي عُقدت في العاصمة السعودية الرياض، حيث جرت مناقشات موسعة حول التطورات الإقليمية.

كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن التحضيرات جارية لعقد القمة العربية الكبرى الأسبوع المقبل، والتي ستتناول مستجدات الأوضاع في المنطقة، بما في ذلك القضية الفلسطينية وسبل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

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