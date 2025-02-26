مدبولي: العلاقات المصرية الكويتية تشهد تطورًا كبيرًا

كتب- أحمد الجندي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن العلاقات الثنائية بين مصر والكويت تشهد تطورًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وأضاف "مدبولي"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أنه التقى نظيره الكويتي خلال زيارته الأخيرة للكويت، حيث تم بحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء الكويتي سيقوم بزيارة رسمية إلى مصر قريبًا، سيتم خلالها الإعلان عن مشروعات استثمارية مشتركة وتعاون موسع في المجالات الاقتصادية المختلفة.

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