وزيرا الإنتاج الحربي والإسكان يتابعان الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة "حياة كريمة"

كتب- محمد عبدالناصر:

بحث وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات التعاون المشترك والخاصة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور مسئولي الوزارتين.

وقال وزير الإنتاج الحربي "إن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الجانبين على المتابعة المستمرة والوقوف أولًا بأول على مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات التعاون المشترك، وعلى رأسها المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار (حياة كريمة) والبالغ عددها 691 مشروعًا".

وأضاف أنه تم خلال اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لمحطات ومرافق المياه والصرف الصحي والتي تقوم بتنفيذها عدد من الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى لصالح وزارة الإسكان من خلال الهيئة القومية، والجهاز التنفيذي والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من أهم المشروعات القومية التي يتم تنفيذها حاليًا؛ نظرًا لأنها تمس حياة المواطن المصري مباشرةً وتساهم في تحسين ظروف معيشته.

وأكد الوزير على التنسيق المستمر بين وزارتي الإنتاج الحربي والإسكان لسرعة الانتهاء من تنفيذ كافة مشروعات مبادرة "حياة كريمة" في مختلف المحافظات والتي تم تنفيذها بنسبة كبيرة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء.

وتابع أنه يتم الاستعداد حاليًا لتسليم عدد كبير من هذه المشروعات للجهات المعنية لتشغيلها، وذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة الإنتاج الحربي وكافة المؤسسات الوطنية بالدولة؛ بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المحلية على وجه يتفق مع سياسة الدولة بزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، ويدعم استراتيجيات التنمية الشاملة بالدولة ويعود بالنفع على المواطنين، وذلك بالاستفادة بما تمتلكه الجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي من خبرات بشرية وإمكانيات فنية وتكنولوجية وتصنيعية.

من جانبه، أكد وزير الإسكان الحرص على المتابعة المستمرة لموقف تنفيذ مختلف المشروعات التي تتم بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وخاصة التي تتم في إطار مبادرة "حياة كريمة"،ومنها مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بقرى مصر والعمل على الحل الفوري لأية معوقات قد تواجه التنفيذ؛ لضمان سرعة استفادة ملايين المواطنين من الخدمات المقدمة في إطار هذه المشروعات فور الانتهاء من تنفيذها ودخولها الخدمة.

وأعرب عن تقديره للدور المهم الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة، والاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها لتصنيع منتجات مدنية عالية الجودة، والمشاركة في تنفيذ مختلف المشروعات القومية والتنموية بالدولة.

وأشار إلى توافق الوزارتين على ضرورة التأكيد على شركات المقاولات العاملة في تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي بمبادرة "حياة كريمة" بضرورة ضغط البرامج الزمنية والإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات ودخولها الخدمة من أجل تحقيق أهداف المبادرة.

واتفق الوزيران على المتابعة الدورية والمستمرة وعقد لقاء شهرى للوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات الخاصة بمبادرة "حياة كريمة"، والعمل على تذليل أية عقبات تواجه مشروعات التعاون المشترك بين الوزارتين.

