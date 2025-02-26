"توصلنا لتفاهمات جديدة".. نقيب الأطباء يكشف لمصراوي آخر مستجدات "المسؤولية الطبية"

كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، عن آخر مستجدات مناقشة مشروع قانون "المسئولية الطبية وسلامة المريض" داخل مجلس النواب، مشيرًا إلى وجود تغييرات حقيقية في مسودة القانون مقارنة بما أقره مجلس الشيوخ.

وقال "عبدالحي" في تصريحات لمصراوي، إنه جرى التوصل لـ"تفاهمات جيدة" مع المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة، بشأن مطالب النقابة وجموع الأطباء لإدخال تعديلات جوهرية على مشروع القانون.

واعتبر نقيب الأطباء أن المناقشات التي جرت بلجنة الصحة كانت بمثابة "تغيير حقيقي بمواد مشروع القانون"، لكن في ذلك الوقت أشار إلى أن "هذا التغيير لم يكن كافياً، وهناك مطالب للنقابة على رأسها وضع تعريف دقيق للخطأ الجسيم، وألا يكون هناك حبس وغرامة في الأخطاء الطبية، وذلك بقصر العقوبة في الأخطاء المهنية الوارد حدوثها على تعويضات للمرضى لجبر الضرر".

وأشار إلى أنه جرى التفاهم خلال الفترة الماضية بالتوصل لتعريف دقيق للإهمال الطبي الجسيم، بإعادة تعريف الخطأ الطبي الجسيم الذي يستوجب العقوبة الجنائية، مع تحديد معايير الإهمال الجسيم، بأن تتوافر أحد المعايير التالية مع مصطلح "الرعونة والاندفاع"، ومنها: أن يعمل الطبيب خارج تخصصه، أو إجراء طبي أو جراحي ودوائي غير مصرح به في الدولة "وليس حاصلا على موافقة هيئة الدواء"، أو العمل بمكان ومنشأة غير مرخصة، أو إجراء طبي غير متعارف عليه.

وبحسب المسودة الأخيرة لمشروع القانون، فـ"الخطأ الطبي الجسيم"، فهو الخطأ الطبي الذي يشترط فيه عدة شروط مجتمعة، وهي:

* أولًا أن يبلغ حدًا من الجسامة

* ثانيًا أن يكون الضرر الناتج عنه محققًا

* ثالثًا أن ينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز.

وسبق أن ذكر مصدر لمصراوي، أن "من أبرز صور هذا النوع من الأخطاء ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية"، مؤكدًا أن الجميع أجمع على خطورة هذا النوع من الأخطاء وضرورة تشديد العقاب عليه، لذا أجاز مشروع القانون الحبس في هذا النوع من الأخطاء.

وأوضح نقيب الأطباء أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية التي أقرها القانون، ستكون مسؤولة عن تقييم تلك الأخطاء وهي بمثابة "الخبير الفني" لجهات التحكيم.

واختتم "عبدالحي" حديثه بالقول إنه "لا يوجد صراع بين الأطباء والمرضى، فهم أهلنا ولن نتخلى عن المرضى تحت أي ظرف، لكننا نريد تنظيماً للمساءلة الطبية لممارسة عملنا بشكل مناسب".

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