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رئيس البرلمان يهنئ النواب بحلول شهر رمضان والصوم الكبير

02:58 م الثلاثاء 25 فبراير 2025

الدكتور حنفي جبالي

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كتب - نشأت على:

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب تهنئة للنواب بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم والصوم الكبير للأخوة المسيحيين.

جاء نص التهنئة كالتالى:

يهل علينا بعد أيام قليلة شهر رمضان المعظم حاملاً معه أجواءً إيمانية مباركة، وأياماً مليئة بالرحمة والمغفرة، يسعد بها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها.

ويشاء القدر، هذا العام، أن تتعانق دعوات الصائمين من المسلمين والمسيحيين، حيث بدأ بالأمس الصوم الكبير للكنيسة الأرثوذكسية، والذى يعد رحلة روحية عميقة يتجدد فيها الإيمان.

"ويطيب لى بهذه المناسبة أن أتقدم باسمكم جميعاً وباسمى بصادق التهنئة القلبية لجميع المسلمين والمسيحيين فى كافة أرجاء الوطن، داعيا المولى العلى القدير أن تهل هذه الأيام المباركة الطيبة على الشعب المصرى بالخير واليمن والبركات، فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأن يبارك جهوده فى تحقيق آمال الشعب المصرى العظيم".

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الدكتور حنفي جبالي رئيس البرلمان شهر رمضان
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