فتح باب التقدم لـوظائف قيادية بوزارة العمل

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، فتح باب التقديم على 46 وظيفة قيادية داخل الوزارة ومديرياتها، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

تفاصيل وظائف وزارة العمل وآلية التقديم

أوضح "جبران"، بحسب بيان، الثلاثاء، أن إعلان وظائف وزارة العمل متاح اعتبارًا من اليوم على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويمكن الاطلاع على جميع التفاصيل والشروط والمستندات المطلوبة من خلال الرابط التالي، من هنا.

وأكد الوزير أن هذا الإعلان يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تعيين الكفاءات والقيادات القادرة على تطوير أداء الجهاز الإداري للدولة، مشددًا على أن الاختبارات ستتمتع بأعلى معايير الشفافية والمصداقية لضمان إتاحة الفرصة أمام جميع المؤهلين.

موعد وطريقة التقديم على وظائف وزارة العمل

من جانبها، أوضحت نورا حافظ، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، أن التقديم على وظائف وزارة العمل يبدأ من اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025، ولمدة شهر كامل، حيث يتم تسليم الطلبات والمستندات يدويًا إلى الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية – حي الوزارات، وذلك يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 1 ظهرًا.

وأكدت أن الطلبات المرسلة قبل نشر الإعلان أو عبر البريد أو بعد الموعد المحدد لن تُقبل، داعية جميع الراغبين في التقديم إلى الالتزام بالشروط والإجراءات المحددة.

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