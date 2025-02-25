صور.. جمال السادات يتوسط "جمال وعلاء" خلال إحياء ذكرى رحيل مبارك الخامسة

كتب - محمد عبدالناصر:

تصوير - أحمد مسعد:

تواجد العشرات من المواطنين، صباح اليوم الثلاثاء، على قبر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لإحياء الذكرى الخامسة لرحيله.

وحرص جمال السادات شقيق الرئيس الأسبق محمد أنور السادات على حضور ذكرى إحياء رحيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، متوسطا نجليه علاء وجمال.

واعتاد العشرات من المواطنين، إحياء ذكرى وفاة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية في الـ 25 من فبراير عام 2019.

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