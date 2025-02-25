إبراهيم عيسى: مصر وقفت حائط صد أمام التهجير.. ودعم القضية "صراط مستقيم"

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن حماس والإخوان خطر على الأمن القومي المصري، مشددًا على أن حدود مصر مع غزة منذ 2005 وهي تمثل خطر على أمن مصر قومي، وحماس حليف لإسرائيل بما تفعله وما تقوم به ومن خلال العمليات الانتحارية التي تنفذها.

ونوه "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، بأن حماس أقدمت على عملية 7 أكتوبر من أجل تهجير الفلسطينيين ومصر هي التي وقفت حائط صد أمام التهجير.

وشدد على أن الدولة المصرية وقفت ضد التهجير التي جاءت بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولا يجب أن يزايد أحد على مصر، موضحًا أن السياسة المصرية فيما يخص الموقف الفلسطيني هي "صراط مستقيم"، والمزايدة على هذا الموقف مرفوض تمامًا.

وتابع: "مصر تقدم عظمة وبطولة وروعة تجاه القضية الفلسطينية والتهجير"، مشددًا على أن مصر قدمت موقف بطولي بالدفاع عن الشعب الفلسطيني في قضيته ومنعت كل أشكال التهجير للفلسطينيين وقدمت لهم الدعم الإنساني والإغاثي على مدار 15 شهر.

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