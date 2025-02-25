إبراهيم عيسى: مصر وقفت حائط صد أمام التهجير.. ودعم القضية "صراط مستقيم"

إبراهيم عيسى: مصر وقفت حائط صد أمام التهجير.. ودعم القضية "صراط مستقيم"
كتب- حسن مرسي:
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن حماس والإخوان خطر على الأمن القومي المصري، مشددًا على أن حدود مصر مع غزة منذ 2005 وهي تمثل خطر على أمن مصر قومي، وحماس حليف لإسرائيل بما تفعله وما تقوم به ومن خلال العمليات الانتحارية التي تنفذها.
ونوه "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، بأن حماس أقدمت على عملية 7 أكتوبر من أجل تهجير الفلسطينيين ومصر هي التي وقفت حائط صد أمام التهجير.
وشدد على أن الدولة المصرية وقفت ضد التهجير التي جاءت بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولا يجب أن يزايد أحد على مصر، موضحًا أن السياسة المصرية فيما يخص الموقف الفلسطيني هي "صراط مستقيم"، والمزايدة على هذا الموقف مرفوض تمامًا.
وتابع: "مصر تقدم عظمة وبطولة وروعة تجاه القضية الفلسطينية والتهجير"، مشددًا على أن مصر قدمت موقف بطولي بالدفاع عن الشعب الفلسطيني في قضيته ومنعت كل أشكال التهجير للفلسطينيين وقدمت لهم الدعم الإنساني والإغاثي على مدار 15 شهر.
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