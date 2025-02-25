الصحة: بدء إنشاء مستشفى أبو حماد بالشرقية بتكلفة ٢ مليار جنيه يوليو المقبل

كتب- نشأت علي:

أعلن الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة، عن بدء العمل في مشروع مستشفى أبو حماد بمحافظة الشرقية، الذي يخدم آلاف المواطنين في الأول من يوليو القادم، وذلك عقب صدور قرار التخصيص، من محافظة الشرقية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة، اليوم برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبين أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية، والنائب ثروت سويلم، بشأن تأخر أعمال البدء في إنشاء مستشفى أبو حماد.

وأوضح الدكتور أنور إسماعيل، مساعد أول الوزير، أن التكلفة الفعلية لإنشاء المستشفى تتراوح ما بين 1.5 مليار و٢ مليار جنيه، لافتًا إلى أن المستشفى لم يكن ليرى النور، لولا الجهود الكبيرة المبذولة من النائبين أحمد فؤاد أباظة واللواء ثروت سويلم، مؤكدًا أن الوزارة وضعت شرط بعدم إقامة المستشفى على مساحة أقل من ٥ أفدنة، ولا يتوفر في موقع المستشفى الحالي، ولكن النائبين نجحا في توفير المساحة المطلوبة لإقامة المشروع.

واستعرض النائب ثروت، أمام اللجنة كافة خطوات ملف أرض المستشفى والذي تم التحرك بداية من عام 2017 باستخراج رخصة الهدم حتى استبدال 5 أفدنة من الإرشاد الزراعي، لافتًا إلي أنه تم رفع التيار العالي من الأرض بالجهود الذاتية من النائب أحمد أباظة وأصبحت الأرض ممهدة لبدء المشروع.

وأكد النائب ثروت سويلم، أن مشروع مستشفى أبو حماد هو مشروع الحلم لأبناء الشرقية جميعا وأبو حماد، خاصة أن المستشفى استخدم ملايين المواطنين.