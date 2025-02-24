"اتصالات النواب" تكشف عن الرقم المبدئي لخسائر ضحايا تطبيق "FBC"

كتب- حسن مرسي:

علق النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، على عملية النصب الإلكتروني والتي نفذتها منصة FBC ضد بعض المواطنين.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" مساء الإثنين، كشف بدوي أن الخسائر الأولية لضحايا هذا التطبيق تتجاوز 600 مليون جنيه، مع احتمال زيادة الرقم، مشيرًا إلى أن المنصة تعمل من خارج مصر، وأنها أضرت أيضًا بمئات الملايين من المستثمرين في دول أخرى، مؤكدًا أن السلطات ستتحرك للقبض على الشركاء المحليين المتورطين في هذا النصب.

وأوضح بدوي أن منصات النصب الإلكتروني تروّج لنفسها على أنها مرخصة من الدولة، وهو ادعاء كاذب، لافتًا إلى غياب نصوص قانونية تنظم ترخيص التجارة الإلكترونية في مصر حاليًا.

وأضاف أن هذه المنصات تستغل طمع المواطنين بذكاء، حيث تقوم في البداية بدفع أرباح منتظمة خلال الأشهر الثلاثة الأولى لكسب ثقتهم، مما يدفعهم لإعادة استثمار أموالهم سعيًا وراء مكاسب أكبر، قبل أن تختفي فجأة بالأموال.

وأشار إلى أن التحذيرات المتكررة من وزارتي الداخلية والاتصالات لم تمنع سقوط البعض في هذا الفخ، مؤكدًا أن الجهود الأمنية أسفرت عن حجب 25 تطبيقًا للنصب الإلكتروني خلال الفترة الماضية.

وأوضح رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن العقوبات المرتبطة بجرائم النصب الإلكتروني قد تصل إلى السجن المؤبد، وتختلف وفقًا لتقدير القضاء حسب حجم الضرر والظروف.

ودعا إلى ضرورة تعزيز الوعي لدى المواطنين لتجنب الوقوع ضحايا لهذه العمليات التي تستغل الثقة والطموح بأساليب ماكرة.

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