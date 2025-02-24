محافظ شمال سيناء يكشف استعدادات المحافظة لدعم أهالي غزة في رمضان

كتب- حسن مرسي:

كشف اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، عن التحضيرات الجارية لاستقبال شهر رمضان المبارك، والجهود المكثفة لدعم أهالي غزة في ظل الأوضاع الراهنة.

في حواره عبر برنامج "ساعة من سيناء" المذاع على قناة "أزهري"، أوضح مجاور أن هناك تنسيقًا محكمًا بين الجهات المعنية لاستقبال المصابين القادمين من غزة، حيث يتم توفير العلاج اللازم لهم في مستشفى العريش العام، إلى جانب ضمان تدفق المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح لتلبية احتياجات السكان المتضررين.

وأشاد المحافظ بنجاح الاتفاق المصري القطري الذي أثمر عن وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق فتح المجال لتبادل الأسرى وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وأضاف أن المحافظة، بالتعاون مع المجتمع المدني، تبذل جهودًا حثيثة لتقديم الدعم، حيث تنطلق مئات الشاحنات يوميًا محملة بالمواد الغذائية والملابس والخيام لتخفيف معاناة أهالي غزة.

ولفت محافظ شمال سيناء، إلى الدور الحيوي الذي يلعبه مطار العريش كمركز لاستقبال المساعدات الدولية، مؤكدًا أن المطار يشهد حركة مكثفة مع وصول سفن كبيرة تحمل إمدادات من دول مختلفة، مما يعزز من قدرة المحافظة على إدارة هذا الدعم بكفاءة.

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