السيسي يستقبل نظيره الزامبي ويعقدان جلسة مباحثات ثنائية

كتب- محمد نصار:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، الرئيس الزامبي "هاكيندي هيشيليما"، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، كما شهد الرئيسان التوقيع على عدد من اتفاقات التعاون بين البلدين.

وقد عقد الرئيسان، مؤتمرًا صحفيًا في ختام الاجتماعات، حيث رحب الرئيس بنظيره الزامبي، في بلده الثاني مصر، متمنيًا له إقامة طيبة وزيارة مثمرة، معربًا عن تقديره العميق للعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والتي تعكس روح التكامل والتضامن الإفريقي.

وقال السيسي: لقد أجريت مع أخي الرئيس "هيشيليما"، مباحثات ثنائية مثمرة وبناءة عكست إرادتنا السياسية المشتركة، نحو تعزيز التعاون بين بلدينا في مختلف المجالات؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، ولقد اتفقنا على أهمية الاستغلال الأمثل لقدرات بلدينا، لتحقيق تطلعات شعبينا الشقيقين وبما يليق بالعلاقات الوطيدة والتاريخية بينهما.

وأضاف الرئيس: من هذا المنطلق، فقد تم الاتفاق على تعزيز الأطر التعاهدية بين البلدين في مجالات التشاور السياسي وتشجيع الاستثمارات المتبادلة والزراعة والاستزراع السمكي والبنية التحتية.

وأكد الرئيس لنظيره "هيشيليما"، استعداد مصر لنقل خبراتها التنموية، وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لزامبيا، للنهوض بكفاءات كوادرها في المجالات ذات الأولوية، فضلًا عن تطوير أطر العمل في مؤسسات الدولة الزامبية.

كما تباحث الرئيسان حول فرص الاستثمار في مشروع ممر "لوبيتو" الحيوي في إطار السعي لتحفيز مشاركة القطاعين العام والخاص المصريين في الأنشطة الاستثمارية المختلفة في زامبيا لتشجيع وتوثيق العلاقات بين مجتمعي الأعمال بالبلدين الشقيقين وسعيًا لتعظيم الاستفادة من منتدى الأعمال المصري الزامبي الجاري تنظيمه في القاهرة بالتزامن مع زيارة الرئيس "هيشيليما".

وتابع الرئيس السيسي: لقد تبادلت مع أخي الرئيس الرؤى، إزاء مختلف التحديات التنموية، التي تواجه قارتنا الإفريقية، ولا سيما ارتفاع معدلات الفقر، وأزمة الديون، وتغير المناخ حيث اتفقنا على ضرورة العمل المشترك، وتنسيق المواقف للدفع بالأولويات الإفريقية على الأجندة الدولية، فضلًا عن العمل على إصلاح المنظمات القارية، بما يجعلها أكثر استجابة للتحديات وتحقيقًا لمصالح شعوبنا، وضرورة الاستفادة من الأطر القارية، وخاصة اتفاقية التجارة الحرة القارية، واتفاقية الكوميسا، واتفاقية التجارة الحرة الثلاثية، لتعزيز التكامل والاندماج الإقليمي بين دول القارة.

وواصل: تناولنا أيضًا، عددًا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في غزة والسودان وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، والقرن الإفريقي، وأمن البحر الأحمر، والأمن المائي، وأكدنا حرص بلدينا، على تعزيز الاستقرار في قارتنا الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، واتفقنا على مواصلة التنسيق والتشاور في هذا الصدد.

واختتم الرئيس السيسي كلمته قائلًا: أخي الرئيس "هاكيندى هيشيليما"، أسعدني لقاؤكم اليوم، وأتطلع لمزيد من التعاون الوثيق بين مصر وزامبيا، لما فيه المصلحة المشتركة لبلدينا ولقارتنا الإفريقية، وأتمنى لزامبيا ولشعبها الشقيق، ولكم، دوام الخير والاستقرار والتقدم.

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