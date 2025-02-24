مشيرة خطاب عن "الأحوال الشخصية": العقد شريعة المتعاقدين ونطمح لقانون مدني

كتب- محمد أبو بكر:

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن قانون الأحوال الشخصية يمثل تحديًا كبيرًا، مشددة على أهمية أن يكون القانون مدنيًا، قائلة: "العقد شريعة المتعاقدين".

جاءت تصريحات "خطاب"، خلال جلسة نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان حول التحديات التي تواجه المنصات الإعلامية المستقبلية وسبل تذليلها.

وأوضحت أن العلاقات التعاقدية يجب أن تقوم على المساواة في الحقوق والالتزامات، مشيرة إلى أن القانون الحالي يتضمن تمييزًا واضحًا ضد المرأة،.

كما شددت على أن العنف الأسري يعد من أخطر التحديات التي تواجه المجتمع.

تطورات إيجابية في قانون الأحوال الشخصية

أشارت "خطاب"، إلى أن هناك تقدمًا ملموسًا في ملف القانون، حيث أصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل لجنة قضائية مختصة لدراسته، مما يعزز فرص تحقيق تغييرات إيجابية.

كما أكدت أن حوارًا مجتمعيًا يجري حاليًا حول مشروع القانون، داعية وسائل الإعلام إلى تسليط الضوء عليه وإتاحته للنقاش العام لضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية.

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