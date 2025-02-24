التموين تكشف حقيقة إجبار المخابز على جمع تبرعات مالية

كتب- محمد سامي:

نفى المركز الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية بشأن إجبار مديريات التموين في بعض المحافظات لأصحاب المخابز على جمع تبرعات مالية.

وأكد المركز، في بيان، الاثنين، أن هذه الادعاءات عارية تمامًا من الصحة، حيث لا يتم فرض أي مبالغ مالية تحت أي مسمى، كما أن الوزارة ليست جهة تحصيل أموال، وليس من اختصاصها فرض أي تبرعات أو رسوم إضافية على أصحاب المخابز أو غيرهم.

وشددت الوزارة، على التزامها التام بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لعمل منظومة الخبز المدعم، مؤكدة ضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات وعدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تثير البلبلة بين المواطنين.

كما دعت الوزارة، جميع أصحاب المخابز والمواطنين، للتواصل مع الجهات الرسمية المختصة في حال وجود أي استفسارات أو شكاوى.

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