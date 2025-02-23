رئيس "علمية كورونا" يقدم نصائح للوقاية والعلاج من دور البرد الحالي

كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة كورونا، عن تفاصيل مهمة حول دور البرد المنتشر حاليًا، مؤكدًا أن هذا النوع من الفيروسات يحتاج إلى الراحة والعلاج المناسب للتغلب عليه.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" مساء الأحد، أوضح الدكتور حسني أن الفيروس ينتقل وينمو داخل جسم الإنسان، مما يستلزم الوعي الاحترازي لتجنب انتقال العدوى من شخص إلى آخر.

وأكد أن الفيروس الحالي لا يشكل خطرًا حقيقيًا حتى الآن، مشيرًا إلى أن ما تم تداوله حول فيروس جديد لا يعدو كونه مجرد خلايا معملية وليس تهديدًا فعليًا.

وأضاف رئيس لجنة مكافحة كورونا أن السوائل، وخاصة المياه، تلعب دورًا مهمًا في علاج الفيروسات، مشددًا على أهمية تناولها بانتظام لمساعدة الجسم على مقاومة المرض.

كما قدم نصيحة للأشخاص الذين يصابون بأدوار برد شديدة خلال شهر رمضان، مؤكدًا أن الرأي الطبي ينصح بالإفطار في حالة المرض والتعويض لاحقًا بعد التعافي، وذلك لضمان حصول الجسم على الطاقة الكافية لمقاومة الفيروس.

وتابع الدكتور حسني حديثه مؤكدًا على ضرورة توفير تهوية مناسبة في الأماكن المغلقة، والحفاظ على مسافة آمنة بين الأشخاص لتجنب انتقال أي عدوى محتملة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات الاحترازية البسيطة يمكن أن تكون فعالة في الحد من انتشار الفيروسات بشكل عام.

وقدم الدكتور حسام حسني رسالة طمأنة للجمهور، مؤكدًا أن الوضع الحالي لا يدعو للقلق، مشددًا على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والراحة الكافية لضمان التعافي السريع وتجنب أي مضاعفات صحية.