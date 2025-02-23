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تحذير من شركة الغاز لسكان سكة الوايلي بالقاهرة: لا تنزعجوا من الرائحة

12:40 م الأحد 23 فبراير 2025

الغاز الطبيعي

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كتب- أحمد الجندي:

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، تنفيذ أعمال صيانة بشارع سكة الوايلي عند تقاطعه مع امتداد ولي العهد، يوم الأحد 23 فبراير 2025، بدءًا من الساعة الحادية عشرة مساءً.

وأكدت الشركة، في منشور، أن هذه الأعمال ستُنفذ وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء، مشددة على أنه لن يتم قطع الغاز عن أي من المشتركين.

وأهابت الشركة بالمواطنين بعدم الانزعاج عند الشعور برائحة غاز.

وفي حال وجود أي استفسارات، دعت الشركة المواطنين إلى التواصل عبر الخط الساخن لطوارئ الغاز: 129، أو خدمة العملاء: 19129، منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة: 16528 أو عبر الموقع الإلكتروني www.shakwa.eg، والموقع الرسمي للشركة: اضغط هنا

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شركة الغاز الطبيعي تاون جاس شارع سكة الوايلي الوايلي
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