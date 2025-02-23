وزير الأوقاف يهنِّئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بذكرى يوم التأسيس

كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

هنَّأ وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، اليوم الأحد، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والشعب السعودي الشقيق، بمناسبة الذكرى الخامسة والتسعين ليوم تأسيس المملكة العربية السعودية.

وأعرب الوزير - في بيان - عن تقديره العميق للجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، ودورها الرائد في رعاية الحرمين الشريفين، ونشر قيم التسامح والاعتدال، وتعزيز روح الوحدة بين الشعوب الإسلامية.

وأشاد بعمق الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية الراسخة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى التعاون المثمر بين البلدين في مختلف المجالات، والذي يؤكد متانة العلاقات بين قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين.

ودعا الوزير المولى - عز وجل - أن يحفظ المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يبارك في جهود خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لخدمة الإسلام والمسلمين، وأن يوفقهما لما فيه خير الأمتين العربية والإسلامية.