عمرو أديب: الزمالك موهبة تمشي على قدمين.. والأهلي فكرة جماهيرية

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب على تعادل الأهلي والزمالك بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، قال أديب إلى أن جمهور الأهلي كان لديه إحساس بأنه سيسجل أهدافًا ضد الزمالك ويملك الأرض بما عليها، معقبًا: "الزمالك الجديد عرف يظبط خطوطه.. لاعيبته كانت بتعدي في شوارع مش حارات".

وأضاف أن الزمالك كان لديه ضربتي جزاء، لكن الحكم لم يستشر تقنية الفار طوال المباراة.

وتابع أديب أن كل لاعبي الأهلي كانوا خارج نطاق الخدمة، وأن الهدف الذي سجله الأهلي جاء برأس لاعب زملكاوي.

وتابع: "التعويذة اللي عملها سيد عبد الحفيظ إمبارح كانت سببًا في هدف الزمالك"، مؤكدًا أن أسطورة الأهلي تم تحطيمها اليوم، المسألة ليست مجرد صفقات، وتعادل الزمالك كان بطعم الفوز، ولن يتمكن أحد من إيقافه مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الأهلي لم يكن قويًا، وأنه مجرد فكرة جماهيرية وحالة نفسية تغذيها منصات إعلامية.

وأضاف أديب أن كل لاعب في الزمالك كان موهبة تمشي على قدمين، مؤكدًا أن المسألة ليست مجرد صفقات. كما أشار

وعلق أديب على هدف بن شرقي، قائلًا: "لما بن شرقي سجل الهدف، شعرت بالدعامة في قلبي تتحرك، وقمت بعمل حجاب لإفساد تعويذة سيد عبد الحفيظ."

وختم بقوله: "لما دعيت الكرة، مرت من بين أصابع الشناوي.. بالروح بالدم، الدوري مش هيروح".